Bratři Šavlové: Pastelový Žatec

Nová výstava v Křížově vile rozkvete barvami pastelů

Do sbírky Regionálního muzea Žatec vloni přibyl soubor děl bratrů Vladimíra a Ilji Šavlových. Série obrazů malovaná technikou pastelu bude veřejnosti představena na výstavě v Křížově vile. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17 hodin, ke zhlédnutí bude výstava do 23.10.2022.

„Všechny práce byly vytvořeny v první polovině devadesátých let pro prostory již nefungujícího žateckého hotelu. Je na nich zachycena celá řada žateckých pamětihodností i nenápadných malebných zákoutí - Kněžská brána, morové sloupy, žatecké podloubí nebo budova radnice na nich ožívají pestrou barevností pastelů i rozvolněnými tahy obou umělců," představila soubor muzejnice Monika Merdová.



Vladimír Šavel i před dvěma lety zesnulý Ilja Šavel jsou výtvarníci spjatí s prostředím severozápadních Čech. Vladimír Šavel (*1949) vystudoval obor monumentální malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, jeho vysokoškolské studium se zaměřilo výtvarně pedagogickým směrem. Působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem i na Technické univerzitě v Liberci. Jeho práce mají stylově i žánrově široký záběr - tvoří městské veduty, květinová zátiší, akty nebo litografická ex libris.

Malíř a grafik Ilja Šavel (1951 - 2020) rovněž započal své umělecké vzdělání v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Specializoval se na krajiny a zátiší. Mnohokrát ztvárnil důlní panorama severních Čech, motivy vesnic a měst. Jeho tvorba se vyznačuje spontaneitou, dramatickým volným malířským rukopisem či harmonickým použitím barev i kompozice.