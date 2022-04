Komentovaná prohlídka interiéru kostela sv. Floriána a prohlídka prostor zámku a zámeckého areálu v Krásném Březně

Statutární město Ústí nad Labem Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku. Sraz bude v 9:00 hodin před vchodem do kostela sv. Floriána. (zastávka MHD Krásné Březno, trolejbusy č. 51, 56 a 57) Vstup do kostela i do zámku je zdarma. V závěru prohlídky proběhne losování o dvě tematické publikace.