Kdo bude chtít v létě zažít nevšední dovolenou u „českého moře“, bude mít letos jedinečnou příležitost. U jezera Most totiž od 11. do 14. srpna vyroste areál, který nabídne dny plné zážitků a zajímavého programu pro akci nazvanou The Most Fest.

Akce The Most Festival je pro všechny věkové kategorie, organizátoři lákají na nevšední letní dovolenou plnou sportu, kultury, dobrého jídla a relaxu pod mosteckým hradem Hněvínem. V atraktivním přírodním prostředí si můžete užít dokonalé zázemí pro vyžití, které rozhodně nepočítá jen s vodními atrakcemi. Vyroste tu mimo jiné i snowpark se sjezdovkou, na které profesionální lyžaři a snowboardisté předvedou své umění v exhibicích včetně ukázek akrobatického lyžování a snowboardingu. Další exhibice se budou odehrávat v bojové aréně. V ní se představí přední čeští zápasníci včetně kategorie smíšených bojových umění MMA. Vysokou úroveň všech akcí zajistí spolupráce s předními sportovními svazy.

Lákadlem The Most Festu pro sportovní nadšence rozhodně budou dva závody pro veřejnost – Rainbow Run a 10. závod Dračích lodí StarColor Cup. K dispozici bude i skvěle zásobená půjčovna sportovních potřeb. Na souši si můžete užít třeba plážový volejbal, podnikat výzkumné výpravy po okolí na kolech nebo přeplavat „české moře“ na loďce či paddleboardech. Ti odvážnější pak mohou vyzkoušet adrenalinový jetsurfing nebo ještě podmanivější flyboarding.

To ale rozhodně není vše! The Most Fest nabídne i bohatý kulturní program. V areálu budou rozmístěny koncertní, divadelní a taneční scény. Na koncertech vystoupí přední české kapely (například JANEK LEDECKÝ, EDDIE STOILOW, MARPO & TROUBLEGANG, PSH & VLADIMÍR 518, LAKE MALAWI, LUCIE BÍLÁ A ARAKAIN, RICHARD MÜLLER a další), prestižní umělecké soubory pak přijedou s divadelními hrami. V rytmech vyhlášených kapel a taneční i elektronické hudby, kterou namixují vyhlášení DJ, pak můžete zažít malou Ibizu pod Hněvínem.

Zvlášť postaráno bude na The Most Festu o rodiny s dětmi. Pro ně zde bude připraven zábavní park a dětská zóna. Děti se rozhodně nudit nebudou. Holandské atrakce, vodní svět i okolní pláže doplní nafukovací atrakce včetně obří skluzavky. Vše je koncipováno tak, aby je mohly používat již předškolní děti. V dětské zóně budou k dispozici také různá hřiště, potřebná sportovní výbava, a pokud budou rodiče chtít, mohou děti zanechat ve školce pod dozorem profesionálního certifikovaného personálu.

Prodej vstupenek na akci The Most Fest byl spuštěn. Cena vstupenek se odvíjí od termínu nákupu – čím dříve si zájemci vstupenku zakoupí, tím bude výhodnější. Ceny jsou vstřícné a mile překvapí. The Most Fest nabízí i řadu nadstandardních služeb od pobytu ve stanovém městečku až po VIP vstupy. Organizátoři zdůrazňují, že v případě zákazu konání akce kvůli „covidu“ budou vybrané peníze vracet obratem a k tomu přidají bonus na jiné akce. Zájemci se tak nemusí bát, že své peníze budou mít blokovány nebo muset čekat na další ročník konání akce.