EHD - Dny Evropského kulturního dědictví v Kadani 2022

Dny evropského kulturního dědictví v Kadani.

Význam Dnů evropského kulturního dědictví, které se skrývají za mezinárodní zkratkou EHD, asi není třeba zvláště rozvádět. Jedná se o důležitou slavnost, pořádanou v mnoha státech Evropy, které chtějí zdůraznit kořeny společné kultury a navázat na ně.



Návštěvníkům se při té příležitosti otevírají dveře běžně nepřístupných památek, ale zapojují se i stavby celkem známé, v nichž bývá často nabízen mimořádný doprovodný program. Důležitým rozměrem je, že jsou otevřeny zdarma. Je to malá odměna za fakt, že opravy památek se z velké části financují z daní a jiných veřejných zdrojů.

V Kadani je tomu již přes dvacet let také tak. Zpřístupněny jsou objekty dosud méně známé, ale do programu jsou zařazeny také památky, které návštěvníci obvykle mohou po určitou část roku obdivovat při prohlídkách nebo jiných kulturních akcích. Navštívit tak můžete třeba Františkánský klášter, Kadaňský hrad, budovu informačního centra, Růžencovou kapli, ale i radnici, středověkou baštu či Mikulovickou bránu.