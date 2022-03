Akce se koná v rámci Zahájení turistické a cyklistické sezóny 2022 v Ústí nad Labem Celodenní výlet historickým motoráčkem ve spolupráci se Zubrnickou museální železnicí do Zubrnic a Velkého Března. Na co se můžete těšit? - 9:00 odjezd motoráčkem z nádraží Ústí nad Labem - Střekov - komentovaná prohlídka Železničního muzea v Zubrnicích - návštěva Muzea Československého opevnění ve Velkém Březně - prohlídka vybaveného bunkru z roku 1938, průvodce v dobové uniformě a drobné občerstvení - hraná kostýmovaná prohlídka zámku Velké Březno na téma Deset příběhů z posledních sta let historie zámku - prohlídka Parní vodárny Střekov s opékáním buřtů Přibližný konec akce je naplánovaný na 16:30.

Na akci je nutné si rezervovat místo! Rezervace je závazná a je možná pouze osobně v Informačním Středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) Muzeum Československého opevnění a Státní zámek Velké Březno (včetně hraných kostýmovaných prohlídek) budou otevřeny po celý den.