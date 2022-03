Farmářské trhy v Kadani

Kadaňské Mírové náměstí zaplňují farmáři třetí středu v měsíci od března do října (s přestávkou v srpnu) a 4x také v sobotu s tematickými trhy. Tradičně přivážejí pečivo, maso a uzeniny, ovoce a zeleninu, sortiment však doplněn o další produkty. Středeční trhy jsou od 9 do 16 hodin a sobotní od 8 do 12.

