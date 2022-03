Africký sen - Ilona Rosekrancová

Výstava fotografií ze srdce Afriky. Vernisáž proběhne v sobotu 5. března 2022 ve 14 hodin. Výstava bude otevřena o víkendy a svátky od 10 do 17 hodin až do 24. dubna 2022, pořípadě na domluvu i v jiném čase.

Můj sen o Africe

Ilona Rosenkrancová (1975, Děčín)

Sny jsou motorem života. Nebýt snů, ničeho bychom nedosáhli. Když jsem se v roce 2008 začala hlouběji zajímat o fotografování, představovala jsem si, jak se toulám africkou krajinou, navštěvuji malé místní vesničky, odkud s přátelskými domorodci pozoruji divoká zvířata, která znám jen ze ZOO, z přírodovědných dokumentů nebo od fotografů.

Netušila jsem, kolik vody a času uběhne, než se ke svému snu alespoň přiblížím. Ale všechno má svoje klady i zápory. Osud mi dal do vínku trpělivost a tak jsem se mohla postupem let učit a zdokonalovat ve fotografování.

Do Afriky, přímo do jejího srdce, jsem se podívala až v roce 2021. Stalo se tak díky Marii Imbrové, s níž jsme se poznaly v mém zaměstnání v děčínském muzeu a připravovaly spolu výstavu afrických šperků, obrazů, soch a přednášek. Naše kroky se tak nějak spojily a začaly jsme spolupracovat i na jiných projektech věnovaných africkému kontinentu.

Společný zájem a aktivity nás sblížily natolik, že jsme v září roku 2021 odcestovaly do Zimbabwe, a to rovnou k Viktoriiným vodopádům!

Sen se stal skutečností…