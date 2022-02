Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil. Nebo že by ne?

Sandra Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe hledají Ztracené město ve stejnojmenné dobrodružné komedii.

VÍCE INFORMACÍ ZDE