Zážitkový workshop Archetypální linie žen

Zážitkový workshop skládající se z tématických seminářů a zážitkové terapie. Pojďme se podívat do svého nitra a zeptejme se „KDO JE UVNITŘ“? Společně objevíme jednotlivé archetypy ženy. Zkusme samostatnou i společnou prací vybalancovat jejich vliv tak, aby nám přinesly lehkost, spokojenost, potěšení a větší vyrovnanost. Čekají nás čtyři úžasné dny plné práce na vztahu sama k sobě. Ponoříme se hlouběji do našich rolí a vzájemně inspirujeme jedna druhou. To vše s laskavou podporou zkušených a citlivých lektorek. Cílem workshopu je, abychom se mohly v příštích letech ohlédnout a říci si, že nás život baví a dává nám smysl čím dál víc. All Inclusive: v Českém Švýcarsku – Bohemian Cottage www.cottage.cz skvělé zdravé stravování, kompletní program. Pohoda i sounáležitost. Možnost báječného wellness.