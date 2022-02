Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer Lopez a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem si mě budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné. České titulky. Nevhodné do 12 let.

