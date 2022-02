Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost. „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka. Český dabing. Nevhodné do 12 let.

