Tomáš Spevák je velmi osobitý malíř, jehož obrazy se vyznačují pozoruhodnými kontrasty. Vznikají prolínáním nesourodých světů, jako torzovitý záznam různých skutečností či jako záblesky zpřeházených vzpomínek.

To vše seskupeno do zdánlivě chaotického celku, připomínajícího dějiny 20. století, roztříštěné do střepů paměti. Výsledek je však nečekaně působivý - v divákovi rozehrává barvitý festival emocí a představivosti.

