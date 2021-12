Death Coffee Párty Anniversary 10. Open-air metal festival in Czech Republic

DEATH COFFEE PARTY 10. - open air metal festival in Czech Republic.

Bands: EXHUMED (USA/death-grind), UNFANTHOMABLE RUINATION (UK/tech-brutal death), GUTALAX (CZ/gore grind),

ORGANECTOMY (NZ/brutal death), GUTSLIT (IND/brutal-death), NECROT (USA/death-metal), EPICARDIECTOMY (CZ/slam-brutal death) STILLBIRTH (DE/brutal death-slam), CLITGORE (RO/gore-grind), HURAKAN (FR/brutal-deathcore), BASEMENT TORTURE KILLINGS (UK/snuff-grind), PSY:CODE (DEN/groove-metal), KEEP ON ROTTING (CZ/tech-death), EXORCIZPHOBIA (CZ/thrash-metal), CUTTERRED FLESH (CZ/brutal-death), WE ALL GONNA DIE (CZ/brutal-deathcore), DILIGENCE (CZ/modern-death), KAAR (CZ/thrash-metal), ARCH OF HELL (CZ/melodic-death), STELLARIS (CZ/metalcore), PRIMARY RESISTANCE (CZ/hardcore-metal), HORRIBLE CREATURES (CZ/thrash-metal), MORTHYMER (CZ/tech-death)

Share this event with your friends and invite them!!!