PAT FULGONI SE VRACÍ DO TEPLIC Kapela Pat Fulgoni Blues Experience vznikla před pár lety v severní Anglii jako další projekt hudebního chameleona - zpěváka a producenta Pata Fulgoniho. Ten se na českých podiích objevuje už od 90. let coby frontman kapely Kava Kava, která několikrát zavítala i do Ústí nad Labem a Teplic. Fulgoni si ale zazpíval i s bluesovými hvězdami na šumperském Blues Alive (kde i letos s kapelou vystoupí) a vidět jste ho mohli i jako vokalistu po boku světových DJ's na řadě tanečních festivalů. V ČR se poprvé představí se svým blues bandem, se kterým odehraje pouhé 4 koncerty. Jedním z nich bude vystoupení v teplickém pubu Rajče v pátek 12. listopadu. Nenechte si ujít hudební svátek letošního podzimu - kapelu Pat Fulgoni Blues Experience!