Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení. Richard Madden exceluje jako všemocný Ikaris, Gemma Chanová hraje lidstvo milující Sersi, Kumail Nanjiani je kosmickou silou poháněný Kingo, Lauren Ridloffová je superrychlá Makkari, Brian Tyree Henry je inteligentní vynálezce Phastos, Salma Hayeková hraje moudrou duchovní vůdkyni Ajak, Lia McHughová je věčně mladá a přitom prastará Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Barry Keoghan je odměřený samotář Druig a Angelina Jolie je divoká bojovnice Thena. Kit Harington hraje Dana Whitmana. Český dabing. Nevhodné do 12 let.