Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do hlavní budovy muzea (Husova 678) ve čtvrtek 4. listopadu od 10 do 18 hodin na Dýňové (po)svícení v muzeu.

„Každého hned napadne Halloween, ale to se mýlíte! Chceme připomenout úplně jiný podzimní svátek, a to Památku zesnulých. Pro děti i dospělé je přichystaná spousta zábavy - osvětlená stezka mezi dýněmi, kde se budou plnit různé úkoly, dílničky pro malé i velké, dýňová semínkovna, dlabání dýní, řepy, od 15 do 18 hodin budou k zakoupení a ochutnání dýňové speciality, které připravila Kavárna s duší - Kamarád Lorm", představila program Mgr. Monika Merdová. Velké poděkování za dodání dýní patří místostarostovi Žatce J. Špičkovi a Farmě Šťastný z Radíčevsi.

Vstupné – hromadné návštěvy: MŠ 10,- /osoba , ZŠ, SŠ 30,- /osoba , jednotlivci: dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč, rodinné 150,- Kč. Hromadné návštěvy objednejte předem na tel. 608 200 697. Platí dodržování aktuálních protiepidemických nařízení a nutnost prokázat se certifikáty o očkování, testu nebo prodělané nemoci.

Památka zesnulých (Dušičky) – Prapůvod svátku sahá do dob starých Keltů, u kterých začínal nový rok 1. listopadu. Věřili, že pouze v tento den se může duše zemřelých vrátit mezi živé. Svátek Samhain byl časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. V noci na 2. listopadu proto zapalovali ohně, které jim měly najít cestu. Jejich blízcí je očekávali a chystali jim pohoštění. V pohanských kulturách se hodně prosazovala funkce démonů různého významu. Tato pohanská tradice byla v 8. století potlačena svátkem Všech svatých, který se slavil 1. listopadu a dodnes se v západních zemích dodržuje. Ve střední Evropě a v českých zemích byl svátek posunut na 2. listopadu.