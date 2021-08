Charitativní akce Bodyaddict - Postavme školu v Africe

Nakupuj a pomáhej · Charitativní bazárek projektu Bodyaddict Oblečení všech velikostí, značek a stylů z druhé ruky za zlomkové ceny. Nákupem oblečení podpoříte misi POSTAVME ŠKOLU V AFRICE zaštiťovanou organizací Člověk v tísni, kam poputuje celý výtěžek z prodeje. Etiopie patří mezi nejchudší země světa, většina obyvatel je negramotná a nemá možnost se vzdělávat, vzhledem k tomu, že zde mnoho škol není.

To rozvoji země vůbec neprospívá a ovlivňuje to kvalitu života všech obyvatel. To kde se narodíme si nevybereme, mohli jsme dopadnout úplně stejně. Máme štěstí, že máme přístup ke kvalitnímu vzdělání, osobnímu rozvoji a máme možnost se v budoucnu dobře uplatnit v oboru, který nás baví. Minimum, co můžeme udělat je finančně podpořit projekt, který v Etiopii školy staví a pomoct tak pár Etiopanům v jejich cestě ke vzdělání. Sekáč na Dvorku Thomayerova ulice 75/2 (naproti kostelu na Husově náměstí) 29.8.2021 · 10:00-18:00 30.8.2021 · 10:00-18:00 31.8.2021 · 10:00-18:00