Divadelní zahrada - Aki Kaurismäki: Najal jsem si vraha

6. ročník open air festivalu Divadelní zahrada

Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu, jehož snímky patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže v současnosti nabídnout. Kaurismäkiho hrdinové jsou v pravém slova smyslu nehrdiny všedního dne: neokázalí, naprosto obyčejní, na první pohled nezajímaví. Jenže zdání klame. Ve skutečnosti berou svůj život naprosto vážně, a pokud se k něčemu rozhodnou, jsou ve svém jednání urputně důslední.

Takový je i hrdina našeho příběhu. Svůj život se rozhodne vzít pevně do svých rukou, jenže…osud – jinak se to snad ani říci nedá – mu jeho plány náležitě zhatí. Kdo tuší za těmito slovy krásnou květinářku, je naší náhodě na stopě. Osobitý nadhled a humor finského mága, skvělá muzika Vladimíra Franze v podání našeho bandu a téměř celé Činoherní studio – herci i neherci – v akci: to je naše pocta tomuto výjimečnému tvůrci.

Hrají:

Henri: Matúš Bukovčan

Margaret: Annette Nesvadbová

Vrah: Josef Kadeřábek j.h.

Vedoucí: Lukáš Černoch

Tajemník: Petr Uhlík

Kolega: Yehor Kondratyuk j.h

Žena: Iva Macharovská j.h.

Gangster: Jiří A. Trnka j.h.

Pete: Jan Hušek

Al: Adam Ernest

Frank: Jaroslav Achab Haidler

Překupník: Michal Kříž j.h.

Dcera: Anežka Škrnová j.h.

Inspektor Cooney: Petr Kuneš j.h.

Kameramanka: Simona Pekařová j.h.

Ten, který pozoruje spící: Martin Bílský j.h.

Kapela: Petr Uhlík, Marek Mrvík, David Šiktanc, Jiří Straněk