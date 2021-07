Eastern Tunes - festival asijské kultury a hudby už pošesté!

Chcete si užít pohodovou atmosféru venkovního festivalu s hudbou s kořeny v Asii, zábavou pro děti a vynikající asijskou či místní kuchyni? Letos zahraje mimo jiné flamenco world jazz music AZULEO inspirované arabskou hudbou z Berlína, běloruská avantgarda v podání skvělého dua Baisan&Yasinski, nebo Scott Ibex, zpěvák a světoběžník z NY, který se usadil v Rumburku. Večer se bude trsat na ShumDavar, fúzi klezmeru, gypsy, balkánu, slovenské, gruzínské, arménské a běloruské lidové hudby.

Na závěr zahraje one-man-self-looping-orchestra OMNION svůj world trance. Pro děti máme divadlo Honzikova cesta kolem sveta, dale pak asijské hry a dovádění. Pro všechny pak taneční workshop Katia Hillebrand, nebo čtení Tomáše Etzlera z jeho nové knihy Co jsem to proboha udělal. V pátek večer promítneme film The Burma Storybook a krátký film o Yangon Free Funeral Service, organizaci, kterou založil známý barmský režisér Thuka. Diskutovat přijedou mimo jiné i tvůrci filmu z Holandska Corinne van Egeraat a Petr Lom. Na místě bude občerstvení (ujgurská, korejská, vietnamská kuchyně), Cvikov, BB Cidre, čajovna, Bohemia Coffee House, kolace, buřty, víno a mošty a nova pizza z pece U Bílého jaka (200 m od festivalu). Aktuálnější info najdete na www.facebook.com/thonmi.eu.