OLDstars on the ROUD 2021

Pomáháme divadlem!

Umělecká skupina OLDstars již po osmé obsadí na celý jeden červencový víkend augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem!

Benefiční festival OLDstars on the ROUD bude probíhat ve dnech 9. - 11. 7. 2021 jak v samotném areálu kláštera, tak ve veřejném prostoru města. Výtěžek z festivalu je tradičně věnován na opravy a rozvoj kláštera - zisk z minulých let byl například využit pro vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Diváci budou mít možnost zhlédnout skoro tři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník festivalu.

Budete se dívat, jíst i pít.

Diváci budou moci svůj zážitek zintenzivnit využitím občerstvení ve stánku pivovaru Židovice či Kaiser Franz nebo se napít něčeho dobrého u baru či u stánku kavárny Kryštof, která nabídne i sladkou tečku.

Festival proběhne za dodržení všech aktuálních vládních nařízení.

Těšíme se na vás!