Bratrstvo kočičí pracky

Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač?

Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.

Hrají:

Dlouhé Bidlo: Jan Hušek

Štětináč: Adam Ernest

Bohouš: Petr Uhlík

+ putovní role Červeňáčka

Vhodné pro děti od 8 let / 60 minut bez pauzy