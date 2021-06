Osud jednoho českého Žida za protektorátu.

Pan Theodor Mundstock (1963) je spisovatelovou prvotinou. Mundstock žije v divné době, která ho „válcuje“ stejně jako všechny, které osud, krev a norimberské zákony nahnaly do jednoho stáda. Mundstock se ale nevzpírá, neumí to, na to je moc slabý. Jen miluje život, i kdyby to bylo pouhé přežívání… Jeden konkrétní osud českého Žida v době protektorátu.

Hraje: Jaroslav Achab Haidler