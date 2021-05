Pořádáme STŘEKOVSKÉ BLEŠÍ TRHY na STŘEKOVĚ

Kdy:15.5.2021 Od:14:00 HOD Vstup:Zdarma

Na co se můžete těšit? WiFi-routery IP Camery Různé nabíječky za skvělou CENU! Do nahrávacího studia máme plno mikrofonů, sluchátek, HDMI-kabely, atd. Plno LED SVĚTLA, ŽÁROVKY NOVÉ ZABALENÉ , Páčky na PlayStation3/2 Různé věci do PC ! GRAFICKÉ KARTY Bluetooth klávesnice bluetooth myšky bluetooth sluchátka 3D brýle Powerbanky microSD karty VŠE ZA DOBROU PŘIJATELNOU CENU!

Těšíme se na vás ! Bazar a Výkup Ústí nad Labem