Otevření venkovních prostor - Zoopark Chomutov

Už jen do neděle, ani o den déle! V chomutovském zooparku s nadšením vyhlížíme pondělí 12. dubna, kdy opět otevřeme své brány návštěvníkům. Ti se mohou po čtyřměsíční nucené uzavírce těšit i na několik zvířecích novinek.

„Už se nám po vás stýská.“ – „Už abychom k vám mohli“. – „Jakmile to bude možné, chceme přijet.“ Takové vzkazy nechávali fanoušci našeho zooparku pod každým facebookovým příspěvkem, kterým jsme se snažili alespoň na dálku zprostředkovat život v areálu. „Bylo to trochu smutné čtení, protože nám se stýskalo úplně stejně. Ale už je konec. V pondělí otevíráme,“ hlásí radostně ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Už se všichni moc těšíme!“

A mohou se těšit také návštěvníci. Nejen na vytouženou procházku po oblíbeném areálu, ale také na několik zvířecích nováčků, kteří se v zooparku objevili během lockdownu. Třeba miniaturního osla středozemního, dvě samice pižmoňů, jeřába bílého nebo nově narozená mláďata.

Malého oslíka Bonyho si jistě oblíbí hlavně děti. Zoopark mu navíc zřídil výběh hned vedle největšího plemene osla poitouského, takže zajímavé bude i srovnání obou oslů. „Veselejší pohled je také do centrálního výběhu pižmoňů, kam jsme k našemu osamělému samci přivezli dvě pižmoňky z Nizozemí. Rychle se všichni sžili a působí jako rodinka,“ dodává vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. Poprvé bude ve voliéře poblíž tuleňů k vidění také nový druh jeřába, konkrétně jeřáb bílý, posvátný pták sibiřských Jakutů.

Aktuálně v zooparku řešíme také otázku prodlužování platnosti permanentních vstupenek. „Je to dost složité rozhodování,“ přiznává ředitelka. „Chápeme, že jsme byli po celkem dlouhou dobu zavření, na druhou stranu to nebyla naše volba. Bylo to rozhodnutí vlády.“ Navíc výnosy ze vstupného jsou podstatným příjmem zooparku a takhle by o něj přišel dvakrát. Jednou kvůli nucenému uzavření, podruhé prodloužením sezónních vstupenek.

Otevření zoologických zahrad je součástí první etapy vládního rozvolňování protiepidemických opatření. Zahrady mohou do areálů vpustit jen pětinu z celkové kapacity návštěvníků, to ale pro zoopark není velká překážka. „Rozlohou jsme největší zoo v republice, takže i kdybychom počítali kapacitu podle nejpřísnějších omezení z loňského roku, vychází to na více než tři tisíce návštěvníků za den. To je na dny mimo hlavní sezónu více než dost,“ vysvětluje ředitelka Fryčová. Přesto ještě v zooparku probíráme možnosti, jak naplnění povinné kvóty v rámci pokladního systému hlídat.

Uzavřené musí zůstat vnitřní prostory, tedy terárium, noktuárium i Zooshop. V celém areálu je také nutné dodržovat základní opatření, tedy mít ochranu dýchacích cest a zachovávat rozestupy.