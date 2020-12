Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Křížovy vily na výstavu Zóna/ Černobyl 35 let poté, která začne 14. ledna 2021.

Autor 26 velkoformátových fotografií Luděk Ovesný ukazuje současnou podobu Černobylu a přilehlého města Pripjať. „Výstava je připomínkou jedné z nejzávažnějších havárií v historii jaderné energetiky, kdy v časných hodinách v sobotu 26. dubna 1986 došlo během technické zkoušky na čtvrtém bloku elektrárny k selhání lidského faktoru, následnému požáru a sérii explozí, které zapříčinily uvolnění radioaktivního mraku do atmosféry, jenž postupoval západní částí Sovětského svazu, východní Evropou a Skandinávií do celé severní polokoule. Letos je tomu 35 let, kdy se město Pripjať změnilo v město duchů“, uvedla Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Putovní výstavu zapůjčilo Muzeum v Napajedlích a v Žatci bude k vidění do 23. května.

Luděk Ovesný (13. 8. 1985, Gottwaldov – Zlín), vystudoval Integrovanou střední školu technickou ve Zlíně – obor Reprodukční grafik. Na této škole se také poprvé dostal do temné komory – k retušování a vyvolávání černobílých fotografií. V roce 2010 se stal externím fotoreportérem agentury Mediafax pro Zlínský kraj a o rok později začal externě spolupracovat s agenturou ČTK. Od roku 2012 působí jako fotoreportér ve zlínské redakci deníku Mladá fronta Dnes.

V průběhu výstavy se uskuteční beseda s lidmi, kteří oblast navštívili. Termín včas zveřejníme.