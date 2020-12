Po velmi úspěšné výstavě o Šroubárně v roce 2019 jsme pro vás připravili druhou „podnikovou" výstavu Sirupy, mošty, víno... zve Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci na slavnostní zahájení ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 17 hodin do prostor hlavní budovy muzea v Husově ulice 678. (pozn. vernisáž může být zrušena s ohledem na vývoj situace s pandemií)

„Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotkneme i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Zároveň vzpomeneme na slavnou pivovarnickou rodinu Antona Eugena Drehera a jeho potomky. Dále ukážeme katalogy výrobků Fruty, fotografie z činnosti konzervárny, z podnikových oslav, nahlédneme do kronik dopravy a skladu. Díky Městu Žatec nám bylo umožněno získat vybavení tehdejší laboratoře ve Frutě, která je součástí expozice. Exponáty do výstavy ochotně zapůjčili bývalí zaměstnanci, např. O. Zeman, Z. Uhlířová, J. Šlehoferová, V. Hauptvoglová a mnozí další. Všem moc děkujeme za spolupráci, bez nich bychom výstavu nemohli připravit", řekla její autorka Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Výstava potrvá do 29. srpna 2021.

Jako doprovodnou akci chystáme besedu s bývalými zaměstnanci a prezentaci fotografií, které se do výstavy nevešly. Termín včas zveřejníme.