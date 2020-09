Běh Velké Skály 2020

Postavte se na start o objevte tak trochu pozapomenutý slavný závod, který vás zavede z centra města do přírody plné hlubokých lesů a skalních srázů. Extrémní záležitost. A k tomu všemu závody dětí a žactva v jedinečné atmosféře přímo na atletickém stadionu v srdci Děčína. Každý závodník dostane při prezentaci startovní balíček, který obsahuje šňůrkový batoh na záda, startovní číslo s vlastním jménem, stylový náramek a samolepku.



Hlavní trať (10,8km), nastoupáno 340 metrů:

Trať hlavního závodu je určena pro vytrvalostní běžce, kteří se nebojí strmých stoupání a klesání. Trasa je okruhem, stoupá a klesá přes místní části Červený vrch a Jalůvčí, vine se po úbočí vrchu Papert a Špičák. Povrch tratě je smíšený - převážně po lesních cestách a stezkách, občas štěrk, místy asfalt, kostky i beton.



Zkrácená trať (6,5 km):

Zkrácená trať je určena pro všechny, kteří se necítí absolvovat náročnou hlavní trať. Trasa vede souběžně s tratí hlavního závodu, a po cca 3 kilometrech v části Jalůvčí je otočka. Povrch tratě je smíšený - převážně po lesních cestách a stezkách, občas štěrk, místy asfalt, kostky i beton.



Závody dětí a žactva:

Pro děti od 3 do 15 let jsou připraveny oblíbené rozsáhlé závody dětí a žactva. Základem je 490 metrů dlouhý okruh v areálu stadionu, kdy nejmenší děti z něj běží jen 100 metrů, naopak ty nejstarší (což je starší žactvo) pak 4 okruhy (1960 m). Povrch tratě je vesměs travnatý a štěrkový, terén lehce zvlněný.