Tyršův Děčín bude letos trvat dva víkendy. Kvůli zrušení květnových slavností se totiž rozhodlo vedení města program této akce rozšířit. V září se tak lidé v Děčíně mohou těšit na dva víkendy plné nejrůznějších akcí.

Tyršův Děčín odstartuje v sobotu 5. září, kdy se už od dopoledne koná unikátně rozmanitý extrémní závod Adrenalin Challenge. Odpolední program láká k rogalu na Tyršfestík. Těšit se můžete na další doprovodný program, jako je bosonohý chodník, Stonebalance a další. Mariánská louka bude patřit akci Sochaři Děčínu 20 a zámecké nádvoří Slavnostem vína. Sochaři budou pokračovat i v neděli, kdy se k nim na Mariánskou louku přenese mimořádně vystoupení kapel Rogalo DC a na Smetanově nábřeží se rozběhne Duhový závod pořádaný DDM Děčín. Po celý víkend také můžete zajít na basketbalový turnaj do ARMEX Sportcentra. Dříve avizovaný ohňostroj se bohužel z důvodu opatření v souvislosti s nákazou COVID - 19 neuskuteční.

Druhý víkend Tyršova Děčína zahájí v pátek 11. září velký závod družstev základních škol Sokol Raptor, což je překážkový běh pro žáky 6. až 8. tříd. Zazávodit si bude moci odpoledne také veřejnost. Kdo si bude chtít zaběhat, může se večer navíc účastnit Sprintu k Tyršovi Dlouhou jízdou na zámek. Každý závodník bude mít dva pokusy na vytvoření nejrychlejšího času. Kdo ale bude chtít spíše relaxovat, může v pátek vyrazit na akci Děčín z lodi. Na Labi se chystá vyhlídková jízda s živým komentářem například o tom, jak Thunové přišli o děčínský zámek. Sobota 12. září bude patřit hned několika sportovním akcím. Mimo pochodu krajem Dr. Miroslava Tyrše to bude turnaj ve volejbale pro smíšená družstva, Spartan workout pro ty, kteří si chtějí zaběhat, zacvičit a vyzkoušet si různé překážky či Sokolské odpoledne, které nabídne cvičení pro veřejnost. U rogala se bude v sobotu od 15 do 20 hodin koncertovat. Akce Šance Muzikus nabídne vítězné kapely, které se v minulosti zúčastnily soutěže tohoto hudebního časopisu. Zájemci se pak ještě v sobotu večer mezi 20 a 21 hodinou mohou vydat na Stezku odvahy v zámeckém areálu – chybět nebudou strašidla a úkoly, stezka bude osvětlena loučemi. Na tuto akci je ale nutné se předem registrovat u pořadatele, tedy Domu dětí a mládeže na Teplické ulici, kde od 2. září odstartuje prodej lístků.

Posledním dnem Tyršova Děčína pak bude neděle 13. září, kdy od 10 hodin proběhne tradiční pietní akt, následovat bude vystoupení Sokola na rogalu a poté se půjde na zámek. Odpoledne si pak mezi 14. a 17. hodinou přijdou na své děti – na Smetanově nábřeží pro ně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše připravila Tyršovu stezku s několika stanovišti. A pokud přemýšlíte nad tím, jakému sportu by se vaše děti měly věnovat, pak si nenechte v neděli odpoledne ujít prezentaci děčínských sportovních klubů na Mariánské louce. Tyršův Děčín 2020 pak definitivně zakončí několik hudebních vystoupení u rogala (Báry, Trio Prokop – Hrubý – Andršt, Malino band (Portugalsko), Electric Lady Báry).

Sokol Raptor pro veřejnost 11.9.

Závod, v rámci kterého si vyzkoušíte v překážkový běh v duchu přeskoč, přelez, podlez se spoustou atraktivních překážek. Je pro všechny děti, které se nedostanou do výběru týmů své základní školy, a organizátoři budou připraveni také na start hendikepovaných. Je nutné se předem registrovat

Individuální závod ve sprintu do vrchu Dlouhou jízdou na zámek. Trať je dlouhá 280 m a každý z účastníků má max. 2 pokusy na vytvoření svého nejrychlejšího času. Více informací a způsob registrace v propozicích, které najdete zde

Děčín z lodi 11.9.

Hodinová vyhlídková jízda hranicí Českého středohoří a Českého Švýcarska. Netradiční pohled na Děčín je naplánován s živým komentářem. Vstupenky můžete zakoupit na www.vstupenkadecin.cz

Pochod krajem Dr. Miroslava Tyrše 12.9.

07:00 – 12:00 – více informací bude doplněno

O pohár Dr. Miroslava Tyrše 12.9.

Volejbalový turnaj

SPARTAN Workout 12.9.

V rámci Tyršova Děčína proběhne v sobotu 12.9. na Mariánské louce SPARTAN Workout. Jedná se o trénink pro veřejnost s maximální kapacitou kolem 250 lidí. ČSOB Na Zdraví workout tour powered by Spartan je seriál tréninkových akcí určený nejen všem ostříleným Spartanům, kteří již spartanským způsobem života žijí, ale i lidem, co se na svou spartanskou premiéru teprve chystají. Na své si přijdou všichni, co si chtějí zaběhat a zacvičit, vyzkoušet si překážky nebo strávit aktivní den po boku stejně smýšlejících lidí. Workout bude trvat asi 2 hodiny. Skládá se z rozcvičení, hlavního tréninku a protažení. Podrobnosti k akci najdete zde

Stezka odvahy v zámeckém areálu 12.9.

DDM Děčín pro vás připraví stezku odvahy, která bude díky zámeckému areálu skutečně unikátní. Na stezce se můžete těšit na interakci se strašidly a plnění jejich úkolů. Stezka bude vytyčena loučemi. Je nutné se předem registrovat, v DDM na Teplické ulici, kde probíhá prodej lístku nejpozději do pátku 11.9.2019, cena vstupenky je 50,- Kč a na vstupence bude vyznačen čas startu. Vstupné bude použito na nákup odměn za absolvování. Na startu je nutné mít svůj vlastní lampión. Počet účastníků je omezen