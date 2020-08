Co skrývá něžná krása květin aneb Podmínky pěstování řezaných květin v 21. století je nová výstava, která bude slavnostně zahájena ve Staré papírně (Volyňských Čechů 733) v rámci EHD v Žatci v sobotu 19. září 2020 od 14.00 hodin.

Putovní výstavu připravila nezisková organizace Ekumenická akademie Praha jako součást projektu Fair Flowers – květiny pro lidská práva. „Návštěvníkům odpovíme na otázky, odkud pochází řezané květiny, které si kupujeme v obchodech, za jakých podmínek jsou pěstovány, odkud jsou dováženy a vysvětlíme, co to znamená fair trade certifikované květiny“, přiblížil kurátor výstavy Ing. Martin Čížek. Součástí je promítání holandského dokumentu The Blooming Business (Kvetoucí obchod) přinášející svědectví o nekontrolovaném rozvoji květinových farem v Keni. Výstava potrvá do 5. prosince 2020.