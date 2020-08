Ochutnej Bali a Indonésii | minifestival

Letošní rok přinášíme Bali a Indonésii přímo k Vám! Seznámíme Vás s indonéskou kulturou, zažijete balijský tanec, ochutnáte pravou indonéskou gastronomii a dozvíte se mnoho zajímavostí z úst cestovatelských nadšenců a milovníků Indonésie. Indonésie je země nekonečných možností. Přijďte se seznámit. Program aneb na co se můžete těšit?

13 – 15.00 Indonéské kávové odpoledne. Máme pro Vás připravou ochutnávku kávy, balijského dezertu a volné povídání o jávské kávě. Povídání chystáme ve spolupráci s lokální pražírnou Zoban. 15 – 16.30 Indonésie – palmy, želvy, šamani | přednáška Hanky Svobodové z neziskové organizace Chráníme mořské želvy z.s. Oblast Berau na východním Borneu je územím s největší biodiverzitou na světě – nejstarší a nejkrásnější korálové útesy, více než 880 druhů ryb, rejnoci a obrovské manty, 23 druhů delfínů a velryb, žraloci velrybí a především tisíce mořských želv. Místní maličké ostrůvky tvoří osmé nejdůležitější líhniště karet obrovských na světě. Potravu zde hledají i velmi vzácné, kriticky ohrožené karety pravé. Neuvěřitelné bohatství východního Bornea ale velmi rychle mizí. Na pevnině rostou plantáže palmy olejné, v moři plave plast, želvy ubývají. Hana Svobodová jich tu už ale se svým týmem zachránila více než 2 600 000 a každý den přibývají další. Chcete vědět, jak se člověk ze země bez moře může stát ochranářem v tropech a co to obnáší, jak se dá vztah místních lidí k přírodě posouvat, nebo jak můžeme želvám pomoci i my? Budete vítáni.. 16.45 – 18.00 Za kouzelnou kulturou na Bali a cestovatelskými unikáty na Jávu | přednáška Adély Metlické Lustykové Mystický ostrov Bohů – Bali a nejlidnatější ostrov světa – Jáva. Oba ostrovy jsou zajímavé cestovatelské cíle a ikdyž jsou oba součástí Indonésie, jsou přitom zcela odlišné! Projdeme se po jávském kulturním centru Jogjakartě, zavítáme do největšího budhistického chrámu na světě Borobodur, ale také navštívíme místní rodiny a stále ještě aktivní vulkán Iljen, kde lze pozorovat modré plameny hořící síry. Bali, ostrov bohů a démonů a v posledních letech také oblíbený cíl turistů. Přiblížíme si tradice a zvyky místních obyvatel a povíme Vám, proč je to místo, které má tak kouzelnou energii.

Představíme Vám některé místní chrámy a posvátná místa. Společně poodhalíme krásu těchto dvou ostrovů. 18.30 – 20.00 INDONÉSKÝ RAUT Připravili jsme pro Vás unikátní balijské menu, které budete moci ochutnávat v rautové podobě! Na co se můžete těšit? Výtečnou kuřecí polévku s kokosovým mlékem SOTO AYAM s krevetovými chipsy KROEPOEK. Zeleninový salát GADO GADO s tofu a arašídovou omáčkou. MIE GORENG neboli smažené nudle s vaječnou omeletou a krájenou okurkou. NASI GORENG aneb smažená rýže se sázeným křepelčím vajíčkem. PEPES IKAN čili filet mořského vlka v banánovém listě s pikantní pastou. Indonéský dezert, který Vám necháme jako překvapení