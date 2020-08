Zichovecký Street Food v Lounech - The Silver Spoons

Přijďte ochutnat to nejlepší z české street foodové scény spolu se spoustou pivních novinek do areálu pivovaru Zichovec v Lounech. To vše zakončíme hudebními koncerty každý sobotní večer.

Kapela The Silver Spoons za námi přijede do pivovaru v Lounech! Už tento víkend odstartujeme koncertní sobotní večery, které budou pokračovat až do konce srpna.

Jako první nám zahraje indie rocková kapela The Silver Spoons , jejichž zpěvák z Loun dokonce pochází.

Začínáme ve 20:00. Po celý víkend se také můžete těšit na občerstvení od naší Restaurace Zichovec a přijede k nám i vyhlášený Mexicali Taco Truck, který si pro vás připravil mexické dobroty jako quesadillas a tacos.

A na čepu bude ne jedna, ale hned dvě novinky! 2 kyseláče - Malina 12 a Passion Fruit + Guava 12.

Tak neváhejte dorazit! V pátek začínáme od 16:00 do 22:00, v sobotu pak pokračujeme od 12:00 opět do 22:00.