25. ročník festivalu Hašmar Country. čtvrtek 13.8. Hašmarovská hospoda 18:00 Petra Band 19:00 Sebranci 20:00 Red Leaf 21:00 Karavana 22:00 Žab-Band pátek 14.8. 18:00 Monokl 19:05 Cross Country 20:15 Jindra Kejak 20:45 Fleret 21:45 Cop 22:55 Vintage Wine sobota 15.8. 15:00 Kaktus 16:00 Album 17:05 Žíznivej Slim 18:05 Blue Eyes 19:05 Průdušky 20:10 Robert Křesťan a Trapeři 21:50 Fešáci 23:15 Black Out Vstupné: 100 Kč (pátek), 150 Kč (sobota), 200 Kč (dvoudenní), ZDARMA: důchodci, ZTP, pracovníci IZS a děti do 15 let v doprovodu rodičů