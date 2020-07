Večerní safari 2020

Souprava jezdí během letních prázdnin každý pátek a sobotu ve 20 hodin od restaurace Tajga (spodní vstup).

Jízdné je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti od 3 do 15 let. Děti do 3 let jedou zdarma.

Jízdenky se kupují přímo na místě u průvodce.

Podmínkou je, aby byl Safari expres obsazen alespoň deseti cestujícími a rovněž musí být vhodné počasí. V případě silného deště či podmáčeného terénu se jízda neuskuteční.