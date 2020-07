Chinaski - Crossband

Akce se koná v obci Mlýny (Kytlice) nedaleko nádraží Mlýny cca 400metrů od něj.Vstupné TICKETLIVE nebo v Hostinci Mlýna a na obecním úřadě v Kytlicích, zahraje skvělá předkapela CROSSBAND. Chinaski letos v létě zahrají na spoustě krásných míst po celém Česku. Původně se kapela měla objevit jen na několika vybraných velkých festivalech, situace ale všechny plány změnila.

A tak se Chinaski vydávají pozdravit své fanoušky na jedinečné akce pod širým nebem pro několik stovek diváků. Přijďte si užít tuhle speciální atmosféru, která se možná už nikdy nebude opakovat. Navíc v obci Mlýny solavíme společně její výročí 350 let a spolu s námi zahraje skvělá kapela CROSSBAND, která hraje pop-rock nabitý energií. Písně jako Samozřejmosti, Rozhodčí nebo Rozmarná jsou již v éteru českých rádií pár let. Crossband má vydané čtyři desky a letos slaví 15 let své hudební historie. Takže nás čeká krásný prázdninový večer v tomhle bezva koutě naší země. Vstupenky koupíte také na místě v hospůdce Mlýny a na Obecním úřadě Kytlice! A protože nám to kapacita areálu dovolí, máme připravené i vstupenky pro děti do 15 let za stovečku