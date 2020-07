Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Pořadatel, agentura ATTIC LITVÍNOV s.r.o., nás informoval o přeložení akce KoRn SK Revival plánované na 9.5.2020 v ATTIC music club v Litvínově.

Nový termín je stanoven na 7.11.2020 v 19:00. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, tedy není nutná výměna.

Koncert skupiny KoRn SK Revival-One and only Slovak KORN Tribute band, předkapela A New Chapter

OPEN: 18:00 hod., začátek: 19:00 hod.