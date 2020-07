Dixie On the Road vol. III: Livin Free

Nenechte si ujít koncert bluesrockové superskupiny Jana Holečka a Vladimíra 'Gumy' Kulhánka - Livin Free - v rámci koncertní série Dixie On The Road. Stylově lze kapelu zařadit do rocku, ale je výhradně ovlivněná americkou hudbou, zejména bluesem a gospelem. Livin Free je kapela, kde se setkávají zkušenosti s dravou energii, kde se potkávají tři generace muzikantů, které pojí láska k hudbě.

V této události naleznete i živý online přenos koncertu, v případě, že by se vám nedařilo přijít podpořit kapelu osobně. Pro tento případ vzdálené návštěvy koncertu můžete podpořit kapelu zakoupením virtuální vstupenky.