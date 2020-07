FONDYfest vol.6

Bezvadná atmosféra, skvělé kapely, spousta úsměvů, dobré pivo a jedinečný pořadatel, tak to bude i v letošním roce, ačkoli se sejdeme netradičně až v září. 6.ročník koštovského festivalu bude propojovat Ústí s Děčínem, a Vy se můžete těšit na tyto vyladěné party: A New Chapter/DC/crossover Destroyself/DC/metal-dirty rock´n´roll IDIO & IDIO/UL/pop-punkrock NERREA/UL/metal-rock SKLAP/DC/heavy rock THE RUMBLE OF SKULLS/UL/hard´n´heavy