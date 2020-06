Za pohádkou na zámek - Hadráček a létající svetr

Jak je to možné, že svetr, který zapomněl kluk Tonda na pískovišti, najednou létá jako pták?

To ten jeho nový kamarád. Vypadl z knížky a teď se dějí věci! Takže hurá, poletíme do světa.

Jenomže… o čem ta knížka vlastně byla… nevylezl z ní ještě někdo?

Hraje: Dominik Tesař

pro děti od 3 let

Hraje Divadlo 100 Opic.

Celý program je podpořen laskavou dotací Obce Velké Březno.

Prodej vstupenek zahájen půl hodiny před začátkem v pokladně zámku.

Rezervace vstupenek není nutná.