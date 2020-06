Kostýmované prohlídky

Přijměte pozvání na netradiční prohlídky na zámku Stekník, tentokrát zaměřené na naše nejmenší. Kostýmovaní průvodci v rolích členů hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina zábavnou formou provedou děti zámkem, děti během prohlídky vyplní tajenku, bude-li správně, objeví poklad v podobě sladké odměny. Menší děti mohou soutěžit za pomoci svých rodičů.

Pozor okruh č. IV. Interiéry jižního křídla, historické hračky a kočárky bude po oba dny otevřen pouze pro dětské prohlídky (není určeno pro běžného návštěvníka). Probíhat budou i klasické prohlídky I. okruhu: Reprezentační a soukromé prostory, II. Zahrady a III. okruhu samostatně.

Otevřeno od 10:00 - 16:30 (čas zahájení poslední dětské prohlídky)

Prohlídky pro děti začínají vždy v půl, klasické prohlídky v celou hodinu.

Vstupné

dospělí 100,-Kč; děti do 6 let 20,-Kč; děti 6-18 let 70,-Kč