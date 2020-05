Město Osek - Informační a turistické centrum Osek vás zvou na výstavu obrazů a soch oseckých výtvarníků - Miroslav Mráček, Vladimír Muzička a Rudolf Velvarský - pod názvem "The Time III" do galerie ITC Osek v areálu oseckého kláštera. Zahájení výstavy v pátek 5. 6. v 18:00h. Výstava potrvá do 5.7. 2020. Otevřeno denně kromě neděle a pondělí od 9:00h do 17:00h. Polední pauza od 12:00h do 12:30h.