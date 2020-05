Míša Leicht uvádí: Dixie On The Road Vol.1 – The Cell a hosté Stream koncertu The Cell, najdete zde Sartujeme ve čtvrtek 28.5. od 20:00. S bandou The Cell můžete rozjet ve velkým stylu. Koncertní série vám přiváží parádní koncerty offline i online, je jen na vás, zda se vypravíte přímo do místa dění, slavnýho teplickýho KNAKu, nebo sezvete kámoše a dáte si vymazlenej live stream z obýváku. Náloži southern rocku prostě neuniknete. The Cell – naprostá špička mezi kapelama, který u nás hrajou southern-rock. The Cell Sedmiičlenný soubor The Cell hraje muziku založenou na vlivech blues, rocku, jižanského rocku a country. Kapela v průběhu své již 9-leté existence vystoupila jako předskokan slavných ZZ Top, Johna Mayalla, The Sweet, Tito and Tarantula.

Více informací o akci Dixie On The Road: The Cell a hosté na www akce