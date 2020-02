T-Mobile Olympijský běh - Ústí nad Labem

Místo startu a prezence: na severní straně jezera Milada, 200 m od parkoviště nad hlavní pláží Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Parkování bude možné na parkovišti u hlavní pláže. PROGRAM 14:00 Výdej startovních balíčků 15:30 Konec výdeje startovních balíčků pro děti do 9 let 16:00 START dětského závodu do 9 let 16:00 Konec výdeje startovních balíčků pro děti do 15 let 16:30 START dětského závodu do 15 let 17:00 Vyhlášení dětských kategorií 17:30 Konec výdeje startovních balíčků pro dospělé 18:00 START hlavního závodu 19:30 Vyhlášení dospělých kategorií (po doběhnutí posledního účastníka)