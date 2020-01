Zbyšek Sion

Galerie moderního umění v Roudnici n.L. postupně mapuje dílo výtvarných umělců , kteří již patří ke klasikům dvacátého století. V minulém roce se uskutečnila výstava Mikuláše Medka, jejíž význam byl potvrzen velkým zájmem veřejnosti.

Pro příští rok připravuje výstavu obrazů Zbyška Siona, který patřil do skupiny malířů hledající nové výtvarné prostředky. Jejich hlavním zájmem se stal informel, který byl novým pohledem na existenci hmoty, samotné, nadal ji novým rozsahem, nabil energií a záhadnou existencí v přesvědčení, že objevil cestu nového poznávání, protože zkoumal to, co je za hmotou a vstupoval pod povrch existence.

Sion nikdy neopustil tradiční přístup k realizaci výtvarného díla a postupně zkoumal, jak jej naplnit novým obsahem. Nenechal se ničím ovlivnit. Šel svou nevyšlapanou cestou a stále důrazněji potvrzoval, že výtvarná díla dávné i současné doby skrývají rozsáhlý a neznámý svět, který sice byl objeven, ale dosud zůstal neprobádán.

Sion mluví jiným jazykem, hovoří nejen o dnešku, ale i o minulosti. Jde krok za krokem, neohlíží se, aby mohl předat zprávu o nesmírné rozloze možností, které se mu nabízejí. Mapuje skutečnost s její krásou i ošklivostí, hrůzou i obrazotvorností a vše spojuje v jeden celek, v němž je místo pro tragiku i sarkasmus. Vrací se do dávné minulosti, mluví i o dnešku a jeho negativních stránkách projevech. Proto měl v minulosti jen malou možnost představit veřejnosti své dílo, které tehdy zůstávalo ve své většině neznámé.

V poslední době je stále více těch, kteří chtějí Sionovo dílo poznat a uvědomit si jeho umělecký význam. V Roudnici se bude jednat o retrospektivu s důrazem na hlavní Sionův cíl - dát naději i tam, kde se ztrácí.