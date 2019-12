Vánoční trhy se Zahradou Čech - Litoměřice

Přijďte načerpat vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, soutěží, her nebo koncertů. VÁNOČNÍ TRHY ZAHRADY ČECH můžete navštívit každý den od 13. do 22. prosince na Mírovém náměstí v Litoměřicích v době od 10 do 18 hodin.

Každý rok pořádá Zahrada Čech tradiční VÁNOČNÍ TRHY na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Ani v letošním roce tomu nebude jinak. Kouzelnou vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, soutěží, her nebo koncertů zajímavých hostů a krásný český betlém a živá zvířátka si můžete vychutnat každý den od 13. 12. do 22. 12. 2019.

Přijďte načerpat inspiraci na vánoční dekorace, nakoupit si drobné dárky pod stromeček nebo jen tak nasát vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, soutěží, koncertů i vystoupení dětských sborečků. Děti jistě potěší krásný betlém, živá zvířátka i tvořivé dílničky.