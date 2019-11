Výstava představuje naivní malby Marie Polanské.

Marie Polanská se narodila ve Varnsdorfu 29. ledna roku 1925. Její otec byl krejčí a maminka tkadlena, ale později se živila jako domácí švadlena, a tak se mohla věnovat víc nejen malé Marušce, ale i jejímu o rok a půl staršímu bratrovi Emanuelovi. V dětství se rodina několikrát stěhovala. Do školy začala malá Marie chodit v Kutné Hoře, pak se přestěhovali do Hradce Králové, aby se posléze opět vrátili zpět do Kutné Hory, kde Marie Polanská absolvovala čtyřletou měšťanskou školu ve Vlašském dvoře a dvouletou školu obchodní. Po ukončení školní docházky začala pracovat v administrativě, střídavě jako úřednice, sekretářka nebo účetní. Nejraději vzpomínala na období, kdy pracovala jako sekretářka u zvěrolékařů a měla tak možnost dennodenního kontaktu s různými zvířátky, které od té doby milovala ještě víc než dosud. Však se také staly věčným a vděčným doplňujícím motivem všech jejích pohledů na malby krajin jejího srdce.

Její obrázky plné jasných, čistých barev, kladených vedle sebe, jsou topografií Chomutovska, jak často dokládají údaje na reversech obrázků. Ovšem stejně tak zachycují i její cesty po Ústeckém kraji (zde například obraz Ústí nad Labem, Větruše, Házmburk), ale i mimo něj (Karlštejn, U Rotta). Téměř všechny obrazy jsou pak krásně adjustované v rámečcích, které vyřezával její manžel, aby se alespoň touto formou podílel na výrazných úspěších Marie Polanské, na všech oceněních, která získala v 80. letech minulého století. S vystavováním začala roku 1970 a skončila roku 1989, kdy jí už zdravotní stav nedovolil pokračování v tvorbě a další prezentace. Zemřela 7. března 2005 v Žatci.