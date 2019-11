Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna

V roce 2019 uplyne 260 let od jmenování hraběte Emanuela Arnošta z Valdštejna litoměřickým biskupem a současně 230 let od jeho smrti. Tato dvě kulatá výročí jsou podnětem k výstavnímu a badatelskému projektu, připravovanému ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým, Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy za účasti dalších institucí. Emanuel Arnošt z Valdštejna byl mimořádně zajímavou osobností doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo s nastupujícím osvícenstvím. Odchovanec římských jezuitských škol se posléze stal jedním z nejvýznamnějších podporovatelů vědeckého bádání u nás a sám proslul jako mimořádně znalý a kultivovaný sběratel knih a obrazů. Jako jeden z prvních milovníků umění ve střední Evropě se systematicky zajímal o práce severské pozdní gotiky, shromáždil jedinečnou knihovnu a numismatickou kolekci, která se stala základem průkopnického díla Mikuláše Adaukta Voigta o českém mincovnictví. Jeho genealogické zájmy o dějiny rodu vyústily do vytvoření jedinečné archivní sbírky, která představuje památník Valdštejnů v kontextu českých dějin. K tomu všemu byl Valdštejn samozřejmě i člověkem své doby, živě se zajímajícím o vezdejší svět, a také odpovědným a energickým správcem svěřené diecéze, která pod jeho episkopátem dosáhla podstatného územního rozšíření.