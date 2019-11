Pavel Krásenský / Vědecká ilustrace a fotografie v entomologii

Autorská výstava Pavla Krásenského, který se již více než 20 let aktivně věnuje vědecké ilustraci a fotografii. Jeho ilustrace a fotografie se objevují v řadě českých, ale i zahraničních časopisů a knih. Věnuje se především perokresbě a tzv. skládané makro fotografii, které mají v entomologii dlouholetou tradici.

Žádná vědecká, ani vědecko-populární publikace se neobejde bez kvalitního obrazového materiálu. V entomologii to platí doslova. A právě pro tyto účely jsou využívány vědecké ilustrace a fotografie, které velmi přesně popisují určitý živočišný, případně rostlinný druh. Zachycují jeho skutečné znaky, rozměry, rozmístění chloupků, nebo dokonce tvar a struktury pohlavních orgánů.

Výstava bude rozdělena do dvou částí a to část vědecké ilustrace a vědecká fotografie. V části s ilustracemi budou představeny jak skici, tak finální ilustrace. Především skicám bude věnována velká část výstavy, neb jsou důležitým základem pro kvalitní a především přesnou vědeckou ilustraci. Některé ilustrace budou doplněny i hmyzím druhem, který posloužil jako předloha. V části s vědeckými fotografiemi budou jak samotné vědecké fotografie, tak fotografovaný hmyz. Bude také vysvětlen postup, jakým způsobem vědecká fotografie vzniká, jaké jsou k tomu potřeba pomůcky a co musí autor udělat před tím, než se fotografie objeví v nějaké publikaci.

Celá výstava bude doplněna vědeckými publikacemi a dalšími tištěnými materiály, ve kterých se kresby a ilustrace autora objevily. Bude krátce zmíněn i postup vzniku ilustrované kresby, včetně pomůcek a triků, které pomáhají autorovi dosáhnout co nejlepších a nejpřesnějších výsledků.

Výstava bude adjustována jak do klip rámů (skici, výsledné kresby, fotografie), tak vitrín, kde budou k vidění publikace, preparovaný hmyz a pomůcky pro ilustrování (pera, milimetrové papíry, držáky na uchycení hmyzu apod.).