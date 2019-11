Technohraní - Most

Již 4. ročník Technohraní je určen pro děti od šesti do dvanácti let. Proběhne 9. listopadu od 12 do 17 hodin v prostorách Střediska volného času v Mostě. Akce se koná v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání.

Pro děti bude připraveno velké množství soutěžních aktivit, které jsou úzce navázané na techniku a polytechniku. Vyzkoušet si mohou virtuální realitu, roboty, autodráhu, chemické pokusy a další soutěžní aktivity. K dispozici bude také fotokoutek.

Velkým lákadlem akce bude robot, kterého bude mít na svém stanovišti společnost YANKEE CANDLE.

Pořadatelé se těší na malé i velké soutěžící, přijďte!