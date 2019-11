Děčín přivítá výstavu vodních nádrží z vlnité lepenky

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) připravil putovní výstavu finálových modelů letošní celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky na téma „Vodní nádrž NADĚJE“. Nyní si výstavu, kterou organizuje člen SVVL DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o., prohlédnou návštěvníci obchodního centra Pivovar v Děčíně od 25. října do 8. listopadu 2019. Šest nejlepších modelů vodních nádrží z vlnité lepenky, které se představují na putovní výstavě, postavili studenti ze středních škol z Jihlavy, Kladna, Lipníku nad Bečvou, Opavy, Ostravy a Vysokého Mýta.

Stavby si od srpna do listopadu 2019 prohlédnou návštěvníci vybraných obchodních center v několika městech České republiky. Putovní výstava úspěšně proběhla v Opavě, v Českých Budějovicích, Praze a nyní pokračuje do děčínského OC Pivovar. Výstava zde bude od pátku 25. října až do pátku 8. listopadu 2019. Šestice modelů bude umístěna v přízemí OC na dvou místech, u vchodu a východu v OC. „Letos jsme se rozhodli poprvé uspořádat putovní výstavu nejlepších finálových modelů v rámci soutěže Stavby z vlnité lepenky. Studenti stavějí modely pouze z vlnité lepenky, která je oproti ostatním obalovým materiálům ekologičtější a více odpovídá cílům jako recyklace, trvalá udržitelnost a snižování CO2. Další výhodou lepenky je snadná práce s ní, lze snadno ohýbat, řezat a modelovat. Jedná se tedy o ideální materiál pro zajímavé a kreativní studentské modely,“ říká Walo Hinterberger, zástupce SVVL. Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky, kterou pořádá SVVL sdružující nejvýznamnější výrobce vlnité lepenky v České republice, probíhá od roku 2005 a je určena pro studenty českých středních odborných škol se zaměřením na stavebnictví. Letos se mladí stavaři popasovali se stavbou na téma „Vodní nádrž NADĚJE“. Od prvního ročníku se do soutěže zapojilo více než 1 000 studentů, kteří postavili na 300 rozmanitých modelů z vlnité lepenky. Studenti stavěli například Národní fotbalový stadion, Dům na Marsu, Vlaková nádraží, Národní kulturní památku České republiky či Národní knihovnu České republiky.

Soutěž klade důraz na preciznost, smysl pro detail, kreativitu a současně dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky jako obalového materiálu a připomíná jeho velký ekologický přínos, protože vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí. Pořadatelem středoškolské soutěže je Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Soutěž má každoroční záštitu Ministerstva životního prostředí. Více informací nejen o programu výstavy, ale také o soutěži Stavby z vlnité lepenky jsou k dispozici na webových stránkách soutěže svvl.cz nebo na facebooku Stavby z vlnité lepenky.