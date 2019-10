In Concerto - hudba plná barev a emocí Jejich hudebním zázemím je už roky 4TET, přesto se dvě významné osobnosti tohoto populárního kvarteta, Jiří Škorpík a David Uličník sešli s chutí nad zcela novým hudebním projektem.Říkají si In Concerto a v jejich podání zaslechnete skutečné multižánrové hody. Cílem nového projektu In Concerto je hledat nové hudební cesty. In Concerto nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Díky vytříbené hudební vizi lze v jediný večer vyslechnout perly italských skladatelů, Leoše Janáčka, vlastní autorské písně Jiřího Škorpíka i hity současných tvůrců populární hudby.